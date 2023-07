Daniela Carneiro prepara reunião de despedida com funcionários do Turismo nesta quinta, veja convite

Como antecipado pela Jovem Pan News, a expectativa do governo é que Daniela deixe o cargo nesta semana e abra caminho para a nomeação do deputado Celso Sabino (União Brasil)

Roberto Castro/Mtur - 26/01/2023 Ministra do Turismo, Daniela Carneiro em reunião da pasta junto com o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, em janeiro de 2023



A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, convidou todos os servidores e funcionários da pasta para uma reunião nesta quinta-feira, 6, às 17h, no auditório do subsolo do prédio do Ministério do Turismo. O encontro entre os colaboradores da pasta deverá servir como despedida da deputada federal do cargo de ministra. Como antecipou a Jovem Pan News, a expectativa do governo é que Daniela deixe o cargo nesta semana. A ministra vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também nesta quinta, por volta das 15h, para entregar sua carta de demissão ao Palácio do Planalto. Vale destacar que na agenda do presidente consta apenas o nome de Alexandre Padilha, ministro da Relações Institucionais, na reunião, mas a presença de Daniela e seu marido e prefeito de Belford Roxo, Waguinho, é esperada para formalizar a saída dela do cargo. A saída da ministra do governo, que é esperada há semanas, tem o objetivo de destravar a aprovação das pautas econômicas do Executivo em negociação no Congresso Nacional.

A mudança de comando na pasta atende a uma reivindicação do União Brasil, pois Daniela, que é deputada federal do partido, e seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, decidiram abandonar a legenda e migrar para o Republicanos. Nos bastidores, a expectativa é de que a nomeação do deputado Celso Sabino (União-PA) seja feita assim que a ministra deixar o cargo. A Jovem Pan apurou que o parlamentar pode ser empossado já nesta sexta-feira, 7. Sabino já estaria atuando informalmente na área de turismo e lidando com demandas do setor. As negociações do Planalto, agora, envolvem encontrar um novo cargo para contemplar o núcleo político de Daniela e seu marido, pois ambos apoiaram o presidente Lula (PT) na disputa eleitoral de 2022. Prestes a assumir um posto no primeiro escalão do governo petista, Celso Sabino nem sempre foi um aliado dos políticos de esquerda. Durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, e em meio ao avanço das investigações da Operação Lava Jato sobre o então ex-presidente Lula, o parlamentar publicou uma crítica em sua página do Facebook a respeito da estratégia do governo de nomear o líder petista para o Ministério da Casa Civil para que obtivesse foro privilegiado. Confira abaixo o convite enviado aos funcionários do ministério do Turismo.