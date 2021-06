Santa Catarina registra primeira queda de neve do ano; veja imagens

Fenômeno foi observado em cidades do Planalto Sul, Meio-Oeste e Oeste do Estado

Reprodução/ Instagram @governosc Cidades registraram neve e chuva congelada nesta segunda-feira, 28



O Estado de Santa Catarina registrou a primeira queda de neve de 2021 nesta segunda-feira, 28. A informação foi confirmada pelo Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram), que afirmou que o fenômeno foi registrado em área do Planalto Sul, Meio-Oeste e Oeste do Estado. De acordo com o órgão, as cidades de Água Doce, Bom Jardim da Serra, Irani, São Joaquim, Urupema e Urubici registraram neve. Outras cidades, como Abelardo Luz, Lages e São Domingos registraram chuva congelada, que é um tipo de granizo pequeno que é confundido com neve pela população. Ainda de acordo com o Ciram, o clima úmido favorável à neve dará lugar a um clima mais seco, que torna o Estado mais propenso a registrar geadas.

Confira registros da neve:

