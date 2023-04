Santa Catarina vive noite de frio intenso e registra neve pela primeira vez no ano; veja vídeo

Segundo órgão que monitora o clima na região, a cidade de Bom Jardim da Serra foi o único município a registrar o fenômeno, mesmo que com baixa intensidade; próximos dias devem ter novas quedas de temperatura no Estado

Reprodução/Twitter @WRLD_disasters Chuva congelada e neve foram registradas na cidade de Bom Jardim da Serra



O Estado de Santa Catarina registrou a primeira queda de neve de 2023 entre a noite desta quarta-feira, 19, e a madrugada desta quinta-feira, 20. Os dados foram divulgados pelo Epagri/Ciram, órgão que monitora o clima na região. Ao longo da noite, com temperatura em torno de 2º C e umidade, a cidade de Bom Jardim da Serra, no Planalto Sul, registrou chuva congelada e neve de intensidade fraca. A ocorrência de neve é menos comum em abril, sendo apenas a quarta vez desde 1999 que o fenômeno é registrado no mês. Na manhã desta quinta-feira, 20, o Estado registrou temperaturas baixas, com mínima de 3º C nas regiões Oeste, Meio-Oeste e do Planalto Sul. A expectativa é de que as temperaturas caiam ainda mais ao longo do feriado por causa de uma massa de ar frio e ausência de nuvens. Os termômetros podem atingir valores de -1º C a 4º C, condição que permite ocorrência de geadas em algumas regiões de Santa Catarina. Ainda em Bom Jardim da Serra, foram registrados ventos com velocidade de até 104 km/h ao longo da noite desta quarta. A expectativa é de que a capital Florianópolis registre a menor temperatura do ano neste feriado, com previsão de 7º C. Outras capitais do Centro-Sul também devem registrar o mesmo episódio.