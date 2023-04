Bloqueada, mãe de Bia Miranda chora ao falar de atitudes da filha: ‘Ela está se acabando’

Jenny Miranda não foi convidada para a festa de aniversário da ex-Fazenda, que acabou de completar 19 anos

Reprodução/Instagram/jennybritomiranda/Record TV Jenny Miranda chorou ao falar do distanciamento da filha, Bia Miranda



A influenciadora Jenny Miranda não conteve a emoção ao falar do rompimento com a filha, a ex-participante de “A Fazenda 14” Bia Miranda. O assunto veio à tona porque a neta de Gretchen fez uma festa luxuosa de aniversário no início da semana para celebrar seus 19 anos e não convidou a mãe. “Cada escolha é uma escolha e ela escolheu assim”, falou Jenny nos stories do Instagram. “Vocês acham que é legal ficar vendo todas as coisas que ela faz de errado, as coisas que acontecem com ela, namorado que trata mal e não poder fazer nada? Desde o momento que ela falou que não tem mais mãe, que a mãe dela é outra pessoa, eu não posso fazer nada.” Chorando, a influenciadora contou que não tem mais contato com a filha e, por isso, ia gravar para mandar uma mensagem de parabéns para ela: “O aniversário dela é hoje, dia 19 de abril, então vou aproveitar para mandar um recado para ela já que estou bloqueada. Minha filha, Ana Beatriz, eu te dei minha vida, fiz tudo o que eu pude por você, deixei de viver para viver para você. Infelizmente, hoje você não enxerga isso, hoje não sei em que mundo você está vivendo, mas mesmo assim eu venho aqui te desejar feliz aniversário. Que Papai do céu te abençoe e te proteja porque você precisa de muita proteção”.

Em seu relato, Jenny enfatizou que sempre estará “de braços abertos” para receber a filha quando ela precisar. “Já tentei ir atrás de você, mas você não quis”, lamentou. “Você está perdendo sua essência, você está perdendo seu brilho, você está passando seu brilho para outra pessoa.” Mesmo bloqueada por Bia nas redes sociais, Jenny afirmou que tem acompanhado a ex-Fazenda de longe. “Um filho pode esquecer de uma mãe, mas uma mãe nunca esquece um filho, então independente se ela fez certo, se ela fez errado, se ela falou mentira, se ela falou verdade, não tem como esquecer, não tem como não sofrer. Vocês não sabem o que eu sofro, vocês não sabem se eu tenho crise de ansiedade por conta disso, vocês não sabem o quanto eu chorei essa semana pelo aniversário dela porque queria tanto dar um beijo e um abraço nela. Estou vendo ela se acabando, estou vendo ela cada dia mais magra e não posso fazer nada”, concluiu. Quando estava confinada no reality da Record TV, Bia deu relatos de que teve uma infância marcada por agressões e conflitos familiares. Ela também afirmou que sofreu com a forma como era tratada pela mãe. Na ocasião, Jenny rebateu a filha expondo fotos de Bia na infância e afirmou que ela estava mentindo por dinheiro.