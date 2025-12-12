São Paulo abre mais de 378 mil empresas e lidera ranking nacioanal de liberdade econômica

De janeiro a novembro, a Junta Comercial (Jucesp) registrou a abertura de 378.566 novos negócios, uma média de 1,1 mil novas empresas por dia

O Estado de São Paulo se tornou o líder no ranking nacional de liberdade econômica após abrir mais de 378 mil empresas. De janeiro a novembro, a Junta Comercial (Jucesp) registrou a abertura de 378.566 novos negócios, uma média de 1,1 mil novas empresas por dia.

O crescimento foi graças ao programa Facilita SP, desenvolvido pelo governo do SP, para reduzir a burocracia e tornar o ambiente de negócios mais favorável. Somente em 2025, Banco do Povo disponibilizou R$ 173 milhões em microcrédito com foco em empreendedores formais e informais, fortalecendo a geração de renda local.

Esse não foi o único projeto lançado pelo governo, o estado também conta com o Giro Exportador, destinado à indústria e exportadores e que teve crédito de R$ 400 milhões em crédito, além da liberação de R$ 1,5 bilhão em créditos acumulados de ICMS.

Esses resultados estão alinhados às diretrizes do Plano São Paulo na Direção Certa, iniciativa do governo de São Paulo que organiza as políticas públicas em eixos prioritários, com foco no crescimento econômico sustentável, melhoria do ambiente regulatório e modernização da gestão pública.