‘Nos dar um palanque forte’, diz Flávio sobre papel de Tarcísio em 2026

Em entrevista dada nesta quinta-feira (11), o senador destacou a importância do governador de São Paulo para a sua campanha na disputa ao Planalto

  • Por Júlia Mano
  • 11/12/2025 20h16
Wilton Junior/Estadão Conteúdo O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) (E), visita nesta segunda-feira, 29, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar em Brasília. Flávio afirmou que Tarcísio foi a primeira pessoa com quem conversou após Bolsonaro escolher o filho como candidato do PL na eleição presidencial

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quinta-feira (11) que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), terá “papel muito importante”, enquanto candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, para “dar um palanque forte” em sua disputa ao Planalto. O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro deu a declaração em entrevista ao programa Irmãos Dias Podcast.

Flávio contou que Tarcísio foi a primeira pessoa com quem conversou depois de Bolsonaro decidir lançar o filho como pré-candidato à Presidência da República. Afirmou ainda que o governador de São Paulo reagiu bem à notícia e manifestou apoio ao senador na corrida ao Planalto.

“Não tem como esse projeto parar de pé se eu e Tarcísio não estivermos juntos”, declarou.

O senador comentou a reação do mercado financeiro ao anúncio de sua pré-candidatura. Disse que o setor acredita que ele tem menos chances de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que Tarcísio.

“Acho que em um curtíssimo espaço de tempo vão ver que estavam equivocados e que o melhor nome para vencer Lula é Flávio Bolsonaro”, declarou.

O filho mais velho de Bolsonaro falou também sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Afirmou ter uma relação respeitosa com a madrasta e reconheceu a importância dela para a campanha presidencial.

“Michelle é uma pessoa que tem potencial gigante. Nos ajuda muito com todo o campo feminino e evangélico pelo Brasil, defendendo os princípios que são os mesmos que os nossos”, disse.

Sobre o processo de se lançar pré-candidato à presidência, Flávio contou que a decisão foi tomada junto ao seu pai. Afirmou que Bolsonaro havia sondado anteriormente se o filho poderia disputar o Planalto pelo PL (Partido Liberal).

O senador em diversos momentos se classificou como “Bolsonaro centrado”. Disse ter a postura “moderada” que muitos pediam ao seu pai.

Ainda na entrevista, Flávio afirmou que vai continuar a tentar avançar a lei da anistia no Senado. Também criticou a gestão de Lula e a tratativa do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ao pedido da defesa de Bolsonaro para realização de cirurgia. O magistrado solicitou uma perícia para comprovar a necessidade do ex-presidente passar pelo procedimento.

