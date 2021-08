São Paulo adia apresentação do passaporte da vacina contra a Covid-19

Em coletiva, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) falou sobre o tema e esclareceu que a medida ainda não tem uma data para começar a valer na capital

DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/05/2021 Adiamento foi confirmado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB)



A prefeitura de São Paulo adiou a apresentação do passaporte de vacinação contra a Covid-19 na capital. Originalmente, o aplicativo com leitura de QR Code seria lançado nesta sexta-feira, 27. Em coletiva, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), falou sobre o tema e esclareceu que a medida ainda não tem uma data para entrar em vigor, dizendo que isso dependerá do envio de dados da Secretaria Estadual de Saúde. “Gostaria de estar apresentando isso hoje, mas ainda nos falta a secretaria do Estado liberar os dados para a gente inserir. Se eles não liberarem, eu vou apresentar de qualquer jeito amanhã [sábado], domingo, ou no máximo segunda-feira”, disse Nunes. A divulgação das regras que deverão ser seguidas pelos estabelecimentos comerciais também estava prevista para hoje, mas foi adiada.