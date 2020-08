São Paulo adia retomada das aulas para 7 de outubro

A data apresentada pelo Plano era 8 de setembro, mas as condições impostas não foram cumpridas

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO No dia 8 de setembro, porém, as unidades serão liberadas para reabrir e promover atividades de recuperação e acolhimento de forma opcional



O retorno das aulas presenciais foi adiado para outubro. A informação foi confirmada por fonte ligada ao Governo do Estado de São Paulo à Jovem Pan. De acordo com a apuração, a nova data para retomada é 7 de outubro. A data inicialmente apresentada pelo Plano São Paulo era 8 de setembro, mas as condições impostas para que isso acontecesse não foram cumpridas. Para que a retomada ocorresse em setembro o Estado deveria ter pelo menos 80% da população na Fase 3 – Amarela por pelo menos quatro semanas e os outros 20% há pelo menos 14 dias.

No dia 8 de setembro, porém, as unidades serão liberadas para reabrir e promover atividades de recuperação e acolhimento de forma opcional. A intenção é mitigar a situação dos pais e responsáveis que voltaram ao trabalho e não tem com quem deixar os filhos. As escolas públicas e particulares estão fechadas desde meados de março e, desde então, as aulas seguem à distância.

*Mais informações em instantes