São Paulo amanhece com greve na CPTM; confira linhas afetadas

Sistema Paese está funcionando como uma alternativa para quem quer sair da zona leste

Edson Lopes Jr/A2 FOTOGRAFIA Paralisação foi uma decisão do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil (Sindcentral)



A região metropolitana de São Paulo amanheceu nesta terça-feira, 24, com uma greve na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). As linhas 12 – Safira e 13 – Jade estão totalmente paralisadas. Já a Linha 11 – Coral funciona parcialmente. Na tentativa de minimizar os impactos na rotina dos passageiros, o sistema Paese está funcionando como uma alternativa para quem quer sair da zona leste. No horário de pico, entre 5h e 9h, 70% dos trens da CPTM estão funcionando. Ao longo do dia, número deve ser reduzido para 50%. Caso as determinações não sejam cumpridas, a classe terá de pagar uma multa de R$ 100 mil ao dia. A paralisação foi uma decisão do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil (Sindcentral), um dos três sindicatos que representam ferroviários na cidade de São Paulo. Segundo comunicado da categoria, não houve entendimento com a CPTM sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 2020/21 e 2021/22 pelo segundo ano consecutivo. Os trabalhadores também dizem que a empresa se negou a repor as perdas salariais da inflação.

