São Paulo amplia vacinação contra Covid-19 com Pfizer bivalente para maiores de 40 anos

Tomaz Silva/Agência Brasil Vacina bivalente contra a Covid-19 é aplicada em São Paulo



A vacinação contra Covid-19 com o uso da Pfizer bivalente foi ampliada, a partir desta quarta-feira, 3, para a população acima de 40 anos em São Paulo. A novidade foi anunciada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) nesta terça-feira, 2. Até a última sexta-feira, 28, a capital paulista aplicou 1.248.675 doses do imunizante. “A capital segue avançando na imunização contra a Covid-19 com a Pfizer bivalente. De maneira escalonada, com a chegada de mais imunizantes, ampliaremos para as demais idades até que todos os adultos estejam vacinados”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco. Atualmente, a vacina contra a Covid-19 Pfizer bivalente está disponível para todas as pessoas acima dos 50 anos, além de pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades, indígenas, gestantes e puérperas, residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários desses equipamentos da cidade de São Paulo, profissionais da saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além da população em situação de rua. De acordo com a secretaria, recebem o imunizante as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico ou que já receberam uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da mais recente dose recebida. A chamada “xepa” também segue disponível para pessoas acima de 18 anos, previamente cadastradas na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, caso haja doses remanescentes do imunizante ao final do dia. A vacinação é realizada nas UBSs e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e aos sábados nas AMAs/UBSs Integradas, no mesmo horário.