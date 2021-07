São Paulo anuncia vacinação de pessoas com 34, 33 e 32 anos; veja datas

Segunda-feira, 19, começa a vacinação de quem tem 34 anos; terça-feira, 20, das pessoas com 33 anos; e quarta-feira, 21, é a vez de quem possui 32 anos

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo começa a vacinar nesta semana pessoas de 32 a 34 anos



A Prefeitura de São Paulo anunciou neste domingo, 18, o cronograma de vacinação desta semana. Na segunda-feira, 19, as pessoas com 34 anos já podem receber a primeira dose do imunizante, na terça-feira, 20, é a vez de quem tem 33 anos e na quarta-feira, 21, quem possui 32 anos. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estima vacinar 143.297 pessoas de 34 anos, 145.037 de 33 anos, e 147.223 de 32 anos – somando um público total de 435.557 pessoas. Todos os postos de vacinação, que incluem UBS e AMA/UBS Integradas, estarão funcionando, fora os 20 mega postos que foram elaborados para conseguir atender à grande demanda dessa nova etapa de vacinação. Esses mega postos contam com mais mesas para realizar tanto os cadastros quanto as aplicações e, assim, evitar grandes filas.

Uma dica é acompanhar para fugir de aglomerações é acompanhar o site “De Olho na Fila”, que mostra em tempo real qual é o melhor momento para vacinar. Em nota, a SMS reforçou que todas as vacinas que estão sendo aplicadas foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), portanto são seguras e eficazes contra a Covid-19. Quem for receber a vacina precisa apresentar um comprovante de residência na capital (físico ou digital) e documentos pessoais como o CFP e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para agilizar o processo, é possível fazer o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br). A lista de postos abertos na capital pode ser conferida no site Vacina Sampa.