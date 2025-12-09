São Paulo bate recorde de congestionamento com greve de ônibus e chuva

Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo Às 19h, a cidade de São Paulo alcançou 1.486 km de lentidão



A cidade de São Paulo bateu, nesta terça-feira (9), recorde de congestionamento em 2025 devido à greve de ônibus e a chuva que cai na capital paulista desde o início da tarde. O recorde foi batido às 18h30, quando a cidade registrava 1.374 km, superando os 1.335 km de 8 de agosto. Já às 19h, a cidade alcançou 1.486 km de lentidão. O recorde histórico é de agosto de 2024, quando a cidade registrou 1.510 km de congestionamento.

A paralisação parcial inesperada de 15 empresas de ônibus pegou todo mundo de surpresa e afetou a vida de milhões de trabalhadores na volta para casa. Os ônibus começaram a ser recolhidos às 16h, preste a entrar no horário de pico.

Sem uma opção de transporte para voltar para casa, as pessoas se viram obrigadas a pegarem carros por aplicativo, além do metrô, o que contribuiu para o aumento do congestionamento na cidade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No Terminal Santana, na Zona Norte da capital, a equipe da Jovem Pan registrou filas intermináveis para pegar o ônibus, e não há previsão de quando os ônibus vão voltar a funcionar.

As empresas que recolheram ônibus até o momento: