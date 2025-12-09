Jovem Pan > Notícias > Brasil > São Paulo bate recorde de congestionamento com greve de ônibus e chuva

São Paulo bate recorde de congestionamento com greve de ônibus e chuva

  • 09/12/2025 20h16
  • BlueSky
Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo Motoristas enfrenta forte chuva na Avenida 23 de Maio, na região central de São Paulo Às 19h, a cidade de São Paulo alcançou 1.486 km de lentidão

A cidade de São Paulo bateu, nesta terça-feira (9), recorde de congestionamento em 2025 devido à greve de ônibus e a chuva que cai na capital paulista desde o início da tarde. O recorde foi batido às 18h30, quando a cidade registrava 1.374 km, superando os 1.335 km de 8 de agosto. Já às 19h, a cidade alcançou 1.486 km de lentidão. O recorde histórico é de agosto de 2024, quando a cidade registrou 1.510 km de congestionamento.

A paralisação parcial inesperada de 15 empresas de ônibus pegou todo mundo de surpresa e afetou a vida de milhões de trabalhadores na volta para casa. Os ônibus começaram a ser recolhidos às 16h, preste a entrar no horário de pico.

Sem uma opção de transporte para voltar para casa, as pessoas se viram obrigadas a pegarem carros por aplicativo, além do metrô, o que contribuiu para o aumento do congestionamento na cidade.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

No Terminal Santana, na Zona Norte da capital, a equipe da Jovem Pan registrou filas intermináveis para pegar o ônibus, e não há previsão de quando os ônibus vão voltar a funcionar.

As empresas que recolheram ônibus até o momento:

  • Express
  • Gato Preto
  • Santa Brígida
  • Sambaíba
  • Viação Metrópole
  • Ambiental
  • Via Sudeste
  • Viação Grajaú
  • Mobibrasil
  • Campo Belo
  • Gatusa
  • KBPX
  • Transppass
  • Transunião
  • Movebuss

Leia também

Prefeitura registra Boletim de Ocorrência contra empresas que aderiram à greve em SP
Motoristas e cobradores entram em greve e recolhem ônibus em SP
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >