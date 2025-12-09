Motoristas e cobradores entram em greve e recolhem ônibus em SP

Paralisação foi desencadeada devido ao atraso do 13º; empresas de ônibus enviaram uma carta ao Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviário Urbano de São Paulo, pedindo mais prazo para realizar o pagamento

Richard Lourenço/Rede Câmara Motorista recolhem ônibus em São Paulo após atraso no décimo terceiro



Os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo entraram em greve na tarde desta nesta terça-feira (9) após atraso no pagamento do 13º salário. Os ônibus começaram a ser recolhidos aos poucos e a previsão é a paralisação dure até o fim do dia. O motivo do atraso seria o impasse contratual com a prefeitura. Sem uma resposta sobre o pagamento ou não do 13º, o sindicato tomou a decisão de iniciar a manifestação paralisando os ônibus hoje, na quarta-feira, caso seja necessário, até que haja um posicionamento sobre o pagamento ou não do décimo terceiro.

Pela manhã, as empresas de ônibus enviaram uma carta ao Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviário Urbano de São Paulo, pedindo mais prazo para realizar o pagamento do 13º, que está previsto para o dia 12 de dezembro. “O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) informa que as empresas operadoras associadas à entidade não estão poupando esforços para honrar com suas obrigações trabalhistas”, diz a nota do SPUrbanuss.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que os repasses às empresas de ônibus estão em dia e o pagamento do 13º salário dos trabalhadores é de responsabilidade exclusiva das concessionárias. “A pedido do prefeito Ricardo Nunes, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana/Transportes e SPTrans registraram nesta terça-feira um Boletim de Ocorrência contra as empresas que aderiram a uma paralisação sem aviso prévio, ferindo gravemente a legislação”, disse, acrescentando que “a gestão se solidariza com todos os usuários que dependem do transporte público e que hoje sofrem com o descaso, irresponsabilidade e falta de compromisso dessas companhias com a população.

O atraso no pagamento e a solicitação de adiamento no pagamento está ligado a demora a revisão contratual. Conforme o secretário municipal de Transporte, Celso Jorge Caldeiras, o quadrienal dos contratos teria sofrido uma redução de cerca de 60% dos valores apresentados pela FIPE. Os operadores tentaram acesso aos estudos, porém, foram informados que o material só será disponibilizado após a votação do Tribunal de Contas do Município (TCM).

