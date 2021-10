São Paulo chega a 100% da população vacinada com ao menos uma dose

Estado lidera no ranking de vacinação, seja para a primeira dose ou com o esquema completo

FERNANDO SILVA /FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo ainda busca quatro milhões de pessoas que não tomaram a segunda dose na data marcada



O Estado de São Paulo chegou a 100% da população adulta vacinada com ao menos uma dose contra a Covid-19. Segundo dados divulgados pelo governo paulista, o Estado aplicou a primeira dose em 37.463.581 pessoas, número que corresponde a 100,3% da população adulta,. Também já são 86% dos adultos com esquema vacinal completo, seja com as vacinas de duas doses ou com a de dose única. Em relação à população total, incluindo as crianças abaixo de 12 anos que ainda não podem ser vacinadas, 83,46% dos paulistas já recebeu ao menos uma dose e 66,36% já completou o esquema vacinal.

São Paulo lidera o ranking estadual da imunização da população geral, à frente de Santa Catarina, que tem 75,27% com ao menos a primeira dose, e o Rio Grande do Sul, com 74,27%. Considerando esquema vacinal completo, SP também lidera com 65,42% da população, seguido por Mato Grosso do Sul com 63,04 e Rio Grande do Sul com 57,13%. Agora, o Estado se preocupa em seguir vacinando com a primeira dose os adolescentes em 12 e 17 anos, e buscar os quem não voltou na data correta para tomar a segunda dose – 4 milhões de pessoas se encontram nesta situação.