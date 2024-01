São Paulo começa a emitir o ‘novo RG’; saiba como solicitar a Carteira de Identidade Nacional

Cidadãos têm até 28 de fevereiro de 2032 para realizar a troca do documento; primeira via é gratuita

Reprodução/Governo do Brasil - 24/02/2022 Imagem representativa da nova Carteira de Identidade Nacional



A partir desta terça-feira, 30, o estado de São Paulo começa a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional, que substitui o RG (Registro Geral) – documento que continua válido até 2032 – e adota um número de identificação único para todo o país. A emissão do novo documento está sendo realizada em um projeto piloto em nove pontos da Grande São Paulo, incluindo postos do Poupatempo e unidades do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daun. O governo paulista planeja expandir gradualmente o serviço nos próximos meses.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesta primeira fase de emissão, para solicitar a Carteira de Identidade Nacional (CIN) em São Paulo, é necessário fazer um agendamento gratuito pelo aplicativo do Poupatempo. Para isso, é necessário ter uma conta Gov.br no nível Prata ou Ouro, ser maior de 16 anos, estar em situação regular na Receita Federal e não ter outra solicitação da CIN em andamento. A primeira via do documento é gratuita. Os postos de atendimento estão localizados na Lapa, Itaquera, Santo Amaro e Sé, na capital paulista, além de Caieiras e Guarulhos, na região metropolitana. Também há unidades com o serviço disponível no Descomplica de São Miguel, em Barueri e no Atende Fácil de São Caetano do Sul.

Na CIN, o CPF passa a ser o número único, o que elimina a duplicidade na identificação do cidadão e reduz as chances de fraude. O novo documento possui um QR Code que permite verificar sua autenticidade e se foi furtado ou extraviado. Também é possível ter uma versão digital da carteira de identidade por meio do aplicativo Gov.br. Os cidadãos têm até 28 de fevereiro de 2032 para realizar a troca do RG pela Carteira de Identidade Nacional.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA