Brasil já registra 218 mil casos de dengue neste ano

Aumento na incidência da doença foi contabilizado nas primeiras quatro semanas de 2024; país confirma 15 mortes e 149 estão em investigação

jcomp/Freepik Aedes aegypti, dengue, chikungunya



O Brasil registrou 217.841 casos prováveis de dengue nas primeiras semanas de 2024. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 30, durante encontro entre representantes da Sala Nacional de Arboviroses, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). No total, 15 mortes também já foram confirmadas e outras 149 estão em investigação pelos órgãos de saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, a incidência da doença é de 107,1 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto a taxa de letalidade está em 0,9%. No balanço anterior, referente às três primeiras semanas do ano, o Brasil contabilizava 120.874 casos prováveis da doença e 12 mortes.

A pasta da saúde também divulgou dados sobre aumento dos casos de Chikungunya. Nas quatro primeiras semanas de 2024, foram contabilizados 12.838 registros da enfermidade. Entre eles, três mortes foram confirmadas e outras 11 estão em investigação. A incidência de Chikungunya no país é de 6,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto a taxa de letalidade está em 0,02%. No balanço anterior, o Brasil contabilizava 7.063 casos da doença nas três primeiras semanas do ano. Além disso, uma morte pela doença havia sido confirmada e outras oito estavam em investigação.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA