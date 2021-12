São Paulo confirma quarto caso da variante ômicron em paciente que não esteve no exterior

Homem de 67 anos já tomou três doses da vacina e apresenta apenas sintomas leves

Reprodução / Faculdade de Medicina da Universidade de Hong Kong Todos os continentes já detectaram a ômicron, encontrada pela primeira vez na África do Sul



A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo confirmou neste sábado, 11, o quarto caso da variante ômicron do coronavírus no território paulista. Segundo a pasta, o caso é de um homem de 67 anos que não viajou para fora do país recentemente e apresenta apenas sintomas leves. Ele está em isolamento domiciliar e tem o esquema vacinal completo, já tendo tomado também a dose de reforço. A secretaria busca os contatos que ele pode ter tido durante o período para esclarecer se a contaminação foi local, e afirma que não será possível tirar essa conclusão sem encontrar a cadeia de transmissão. Os três casos anteriores são ‘importados’, de pessoas que vieram do exterior para São Paulo. Além de SP, Distrito Federal e Rio Grande do Sul também já registraram casos da nova variante, que tem diversas mutações em relação às outras versões do vírus. Ainda não se tem informações sobre a gravidade dos casos que a ômicron causa.