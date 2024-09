São Paulo deve enfrentar risco extremo de raios ultravioleta na quinta-feira

Nesta semana, a qualidade do ar na Região Metropolitana apresentou uma deterioração significativa, levando a capital a ser considerada a cidade mais poluída do mundo

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam calor intenso e ar seco e poluído no centro antigo de São Paulo



Os moradores de São Paulo devem se preparar para enfrentar um índice ultravioleta (IUV) de 11, classificado como extremo pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a partir da próxima quinta-feira (19). Esse índice é um indicador da intensidade dos raios ultravioleta, que podem provocar queimaduras na pele e prejudicar a visão. A população é alertada sobre os riscos associados a essa condição. Nesta semana, a qualidade do ar na Região Metropolitana de São Paulo apresentou uma deterioração significativa, levando a capital a ser considerada a cidade mais poluída do mundo. Essa situação alarmante tem gerado preocupações entre os especialistas em saúde pública e meio ambiente, que alertam para os efeitos nocivos da poluição na saúde da população.

Em resposta a essa crise, o governo do estado de São Paulo decidiu prorrogar o fechamento de 81 unidades de conservação. Além disso, foram destinados R$ 5,9 milhões para ações de combate a incêndios, uma medida necessária diante do aumento das queimadas na região. Essas iniciativas visam proteger tanto o meio ambiente quanto a saúde dos cidadãos. O Ministério da Saúde também emitiu recomendações para a população, sugerindo que as pessoas aumentem a ingestão de água, evitem atividades físicas ao ar livre e se mantenham afastadas de áreas com focos de queimadas. O governo federal está monitorando não apenas São Paulo, mas também outras regiões que estão sendo impactadas pela seca e pelas queimadas, buscando estratégias para mitigar os efeitos dessa crise ambiental.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA