SP deve registrar queda de temperatura com chuva forte neste domingo

A mudança do tempo é causada pelo avanço de uma frente fria mais ativa pelo oceano, o que provoca aumente significativo de instabilidade

Agência SP O sistema avançou por toda a faixa litorânea do Estado e já alcança a altura do Rio de Janeiro.



O estado de São Paulo deverá ter pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento e raios, especialmente na faixa leste do estado. A previsão da Defesa Civil vale para este domingo (3), fim do feriado prolongado.

A mudança do tempo é causada pelo avanço de uma frente fria mais ativa pelo oceano, o que provoca aumente significativo de instabilidade. Neste sábado (2), a Defesa Civil do Estado de São Paulo registrou rajadas de vento de até 60 km/h na Baixada Santista e mudança na direção dos ventos, associadas à passagem de tempestades no litoral paulista.

O sistema avançou por toda a faixa litorânea do Estado e já alcança a altura do Rio de Janeiro. Em alguns pontos, foi possível observar a formação de nuvens do tipo prateleira (shelf cloud), característica desse tipo de ocorrência e que indica o avanço do ar frio da chuva sobre o ar quente, gerando ventos intensos.

Apesar do impacto dos ventos, os acumulados de chuva foram baixos até o momento, com registro máximo de 13 mm nas últimas 12 horas em Caraguatatuba.

Previsão para a Baixada Santista

De acordo com boletim técnico do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, há ainda previsão de mar agitado na Baixada Santista, com ondas que podem superar 3 metros de altura e elevação do nível do mar entre domingo (3) e segunda-feira (4), aumentando o risco para inundações costeiras e alagamentos.

A Defesa Civil mantém o alerta para os municípios do litoral e orienta a população a acompanhar as atualizações meteorológicas e redobrar a atenção em áreas mais vulneráveis.

Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

*Agência SP