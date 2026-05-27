Homem admite ter jogado ex-mulher de penhasco; veja confissão
Sivanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, justificou o crime afirmando que uma das filhas da ex-mulher teria o chamado de estuprador e pedófilo, e contratado um bandido para matá-lo
Um homem confessou ter jogado a ex-mulher de um penhasco no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi resgatada nesta terça-feira (26), e Sivanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, foi preso.
Segundo a Polícia Militar, Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza foi sequestrada antes de ser atirada no penhasco. O homem justificou o crime afirmando que uma das filhas da ex-mulher o teria chamado de estuprador e pedófilo, o que o teria deixado irritado. Além disso, teriam contrado um bandido para matá-lo.
Sivanildo também contou com detalhes de como sequestrou a mulher: “Eu peguei ela descendo o serviço dela”, disse. “Entrou no carro, abri assim e falei para ela entrar no carro. Ela falou ‘você vai me matar?’ Eu disse ‘não vou te matar, não’.
“Levei ela para o Jardim Canadá, joguei no penhasco”, concluiu. Veja a confissão de Sivanildo:
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Segundo Sivanildo, ele ameaçou Cláudia com um canivete antes de empurrá-la no penhasco. Ele ainda disse, após ser detido, que estava disposto a colaborar com as buscas, e que não tinha planejado o crime anteriormente.
Entenda o caso
Ana Cláudia, de 41 anos, foi resgatada após passar cerca de 24 horas desaparecida. A operação mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Samu..
A vítima desapareceu por volta das 10h de segunda-feira (25). A filha mais velha da vítima, Thaiene Heloísa, de 24 anos, procurou uma delegacia em Pindorama, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para registrar o desaparecimento.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 14h25 de segunda-feira (25). As buscas duraram dois dias e contaram com o apoio de drones, sensores térmicos e da aeronave Arcanjo. Ao todo, foram mobilizadas sete viaturas terrestres e cerca de 22 militares durante toda a operação.
Durante as buscas, a polícia localizou Sivanildo em Várzea da Palma, no Norte de Minas. De acordo com os militares, ele confessou ter sequestrado a ex-companheira e jogado de um penhasco na Serra do Rola Moça.
Após as informações fornecidas pelo suspeito, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e encontraram Ana Cláudia por volta das 11h desta terça-feira em um paredão entre o mirante do Planeta e o mirante dos Veadeiros.
De acordo com os bombeiros, a queda foi de aproximadamente 50 metros, sendo os 10 primeiros em um trecho íngreme e vertical, seguidos por cerca de 40 metros de plano inclinado.
A vítima foi encontrada consciente e orientada, sem sinais aparentes de fraturas graves, apresentando escoriações pelo corpo e ferimentos no rosto e no pé.
Veja o momento do resgate
Registro do resgate aéreo visto por outro ângulo.#bombeirosmg pic.twitter.com/rmeFB3VUHT
— Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) May 26, 2026
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