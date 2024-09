São Paulo é a cidade com a pior qualidade de ar no mundo pelo segundo dia consecutivo, diz site

No ranking que abrange 120 cidades, divulgado pela empresa suíça IQAir, capital paulista ficou em primeiro lugar, seguida por Kinshasa e Jerusalém

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Das 22 estações de monitoramento de qualidade do ar, cinco apresentaram índices considerados "muito ruins"



A cidade de São Paulo enfrentou uma crise de poluição do ar, sendo classificada como a metrópole com a pior qualidade do ar do mundo por dois dias seguidos, conforme dados da empresa suíça IQAir. No ranking que abrange 120 cidades, divulgado nesta terça-feira (10), a capital paulista ficou em primeiro lugar, seguida por Kinshasa e Jerusalém. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) também confirmou a situação alarmante, classificando a qualidade do ar na região metropolitana como “muito ruim”. Essa condição pode levar ao aumento de sintomas respiratórios entre a população, especialmente entre grupos vulneráveis. Das 22 estações de monitoramento de qualidade do ar, cinco apresentaram índices considerados “muito ruins”, enquanto 14 foram classificadas como “ruins” e quatro como “moderadas”. A principal causa dessa poluição é o material particulado proveniente de queimadas em diversas partes do país, que está sendo transportado para a região Sudeste. Além disso, as condições climáticas atuais não favorecem a dispersão dos poluentes, agravando ainda mais a situação.

Pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, assim como idosos e crianças, estão mais suscetíveis a complicações, recomendada a redução de atividades físicas ao ar livre. A previsão meteorológica indica que o tempo seco e a onda de calor devem persistir em São Paulo até pelo menos o dia 15, o que pode prolongar os efeitos negativos da poluição do ar na saúde da população. As autoridades continuam alertando sobre os riscos e a necessidade de precauções durante esse período crítico.

