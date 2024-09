Deflação de 0,14% no INPC em agosto reflete queda nos preços alimentícios

No acumulado de 2024, o índice já soma uma alta de 2,80%, enquanto a variação em 12 meses é de 3,71%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apresentou uma deflação de 0,14% no mês de agosto, revertendo a inflação de 0,26% observada em julho. Esse resultado indica uma leve queda nos preços, refletindo mudanças no comportamento do mercado. No acumulado de 2024, o índice já soma uma alta de 2,80%, enquanto a variação em 12 meses é de 3,71%. Os dados revelam que os produtos alimentícios tiveram uma queda significativa de 0,63% em agosto, contribuindo para a deflação do índice.

Em contrapartida, os itens não alimentícios registraram um leve aumento de 0,02%, mostrando uma dinâmica diferente entre os dois grupos de produtos. Além disso, o INPC apresentou resultados inferiores aos do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que também registrou deflação, mas de apenas 0,02% no mesmo período.

