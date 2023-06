Saiba quais são as cidades mais e menos populosas do Brasil

Capital paulista conquistou o primeiro lugar no ranking, com 11,5 milhões de habitantes; município de Minas Gerais possui apenas 833 pessoas

Pexels/Pixabay Estado de São Paulo concentra 21,8% da população brasileira



A cidade de São Paulo é a mais populosa do Brasil, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira, 28. Além da capital paulista, que fica em primeiro lugar no ranking com 11,5 milhões de habitantes, também estão entre os mais populosos o Rio de Janeiro (6,2 milhões) e Brasília (2,8 milhões). Por outro lado, três municípios têm menos de mil habitantes: Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 833 pessoas, Borá, em São Paulo (907), e Anhanguera, em Goiás (924). Os 20 municípios com menos habitantes concentram apenas 0,01% da população, de acordo com os dados de 2022. O Censo também apontou que existem 5.570 municípios no país e 44,8% desse total tinha até 10 mil habitantes em 2022. Nesses 2.495 municípios viviam 12,8 milhões de pessoas. A maior parte da população do país (57% do total) habitava apenas 319 municípios, o que, de acordo com o Censo, evidencia que as pessoas estão concentradas em centros urbanos acima de 100 mil habitantes. Os 20 municípios mais populosos do país concentram 22,1% do total da população e 17 deles são capitais. Os demais foram Guarulhos e Campinas, em São Paulo, e São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Além disso, o Estado de São Paulo é o que conta com a maior quantidade de habitantes, concentrando 44,4 milhões de pessoas e 21,8% da população brasileira. O Estado também apresenta a maior quantidade de domicílios do país, com 19,6 milhões de habitações. Doze anos antes, havia 14,9 milhões. Minas Gerais é o segundo Estado mais populoso, com 9,6 milhões de domicílios. Entre os Estados com menor número, estão Roraima (211,9 mil), Amapá (251,9 mil) e Acre (319,3 mil). Segundo o IBGE, Roraima também continua sendo o estado menos populoso, com 636,3 mil habitantes, ainda que tenha apresentado a maior taxa de crescimento anual no período de 12 anos (2,92%). Na sequência, os Estados com menor número de habitantes foram Amapá (733,5 mil) e Acre (830 mil).