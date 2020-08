SP é o primeiro Estado a aprovar novo currículo para o Ensino Médio

As normas serão implementadas de forma gradual a partir de 2021

O Estado de São Paulo foi o primeiro a aprovar o novo currículo para o Ensino Médio. Serão 12 opções de cursos e caberá ao aluno escolher as disciplinas que ele mesmo se identifica. De acordo com o governador João Doria, esse novo modelo dialoga com a realidade atual da juventude, os prepara para viver em sociedade e enfrentar os desafios de um mercado de trabalho dinâmico. As normas serão implementadas de forma gradual a partir de 2021 na 1ª série do Ensino Médio — antigo 1º ano do colegial.

De acordo com o secretário estadual da Educação, Rossieli Soraes, a reforma do Ensino Médio era uma vontade dos estudantes e também dos professores. Durante a pandemia foram realizados 6 mil seminários com mais de 70 mil profissionais e o documento foi construído coletivamente com base em consulta pública com quase 100 mil pessoas. Ainda segundo Rossieli, todos os componentes curriculares serão mantidos na formação geral básica e terão aprofundamento nos Itinerários Formativos escolhido por cada estudante. No total, serão 1.800 horas de educação básica + 1.350 horas de itinerários.