São Paulo e Rio de Janeiro devem bater recorde de frio nesta terça-feira

Capitais paulista e fluminense poderão registrar temperaturas mais baixas do ano

Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo pode registrar a temperatura mais baixa do ano nesta terça-feira



A manhã desta terça-feira, 4, deve ser em fria em São Paulo e no Rio de Janeiro. As duas capitais podem bater recorde de frio, segundo o Climatempo. Há possibilidade de geada na Serra da Mantiqueira, entre o extremo sul de Minas Gerais e São Paulo. Segundo o Climatempo, a capital paulista deve registrar a temperatura mínima de 9ºC, a mais baixa do ano. Anteriormente, a temperatura mais baixa registrada no município em 2023 foi de 9,3°C , no dia 17 de junho, pelo . Os cariocas também podem se preparar para tirar o agasalho do armário. De acordo com o instituto, a mínima prevista para a capital fluminense de 12°C, com possibilidade de bater os 12,4°C, registrados no dia 21 de junho. Ainda segundo Climatempo, as madrugadas e o início das manhãs deverão registrar temperaturas mais baixas, com possibilidade das tardes ficarem mais quentes. “A partir de quarta, 5, tanto as mínimas quanto as máximas vão subindo cada dia um pouco mais”, informou o Climatempo.