Avião bimotor desaparece em área de Mata Atlântica no PR

Informação inicial é de que três pessoas estavam na aeronave, que tinha como destino final o município de Paranaguá

Divulgação/BPMOA Aeronave desapareceu quando sobrevoava a Serra do Mar em Umuarama



Um avião bimotor desapareceu em um área de Mata Atlântica, em Umuarama, no Paraná, na tarde desta segunda-feira, 3. Segundo informações do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar no Paraná (BPMOA), a aeronave sobrevoava a região da Serra do Mar. A informação inicial é de que três pessoas estavam no avião (o piloto e dois passageiros). Segundo a corporação, a aeronave tinha como destino o município de Paranaguá, no litoral do Estado. O avião é do modelo Piper PA-28R-200 Cherokee Arrow II, prefixo PT-JZC. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) fazem as buscas pelos desaparecidos. A reportagem do Portal Jovem Pan solicitou informações da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, mas não obteve retorno.