São Paulo expande programa Smart Sampa com 5,3 mil novas câmeras de segurança

A Prefeitura de São Paulo anunciou a adição de 5,3 mil câmeras de segurança ao programa Smart Sampa, que atualmente possui 32 mil unidades. Com essa expansão, a administração municipal visa aprimorar a identificação de suspeitos e pessoas desaparecidas por meio de tecnologia de reconhecimento facial, com a meta de alcançar um total de 40 mil câmeras até o final do ano.

Essa iniciativa faz parte de um edital de chamamento público que busca integrar câmeras de segurança de empresas privadas e de cidadãos ao sistema Smart Sampa. As imagens capturadas serão centralizadas em uma plataforma única da Prefeitura, o que promete aumentar a eficácia das operações da Guarda Civil Metropolitana e ampliar a cobertura de segurança na cidade.

A empresa Gabriel, encarregada da instalação das novas câmeras, já possui equipamentos em diversos condomínios da capital paulista. Além de fornecer imagens em tempo real, a empresa disponibilizará um histórico de 14 dias de gravações para as autoridades, facilitando a análise de ocorrências e a coleta de evidências. A tecnologia utilizada pela Gabriel já demonstrou sua eficácia, tendo contribuído para a análise de mais de 9 mil ocorrências e para o indiciamento de 500 suspeitos.

