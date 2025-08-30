Sabesp anuncia redução na retirada de água do Sistema Cantareira
Decisão, tomada em conjunto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), visa enfrentar o período de estiagem e garantir a segurança hídrica
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou a redução da retirada de água do Sistema Cantareira, um dos principais reservatórios que abastecem a região metropolitana. A decisão, tomada em conjunto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), visa enfrentar o período de estiagem e garantir a segurança hídrica.
A nova cota de retirada de água, que entra em vigor em 1º de setembro, será de 27 metros cúbicos por segundo, uma diminuição em relação aos 31 metros cúbicos anteriormente. A medida foi tomada após o nível do reservatório cair para pouco mais de 35% de sua capacidade, classificando o sistema na categoria de “restrição”.
A resolução conjunta da ANA e da SP Águas estabeleceu quatro faixas operacionais para o Sistema Cantareira:
- Normal: acima de 60%
- Atenção: entre 40% e 60%
- Restrição: entre 20% e 40%
- Restrição Especial: abaixo de 20%
Além da redução da retirada, a Sabesp também está diminuindo a pressão da água na rede de distribuição durante a noite, das 21h às 5h, na grande São Paulo, com o objetivo de economizar 4 mil litros de água por segundo. Meuninho Oliveira, diretor de relações contratuais e institucionais da Sabesp, explicou que a medida é preventiva e que os moradores com caixas d’água de tamanho adequado podem não perceber a alteração.
O governo de São Paulo também anunciou a criação de um plano de contingência e o lançamento de campanhas de conscientização para incentivar a redução do consumo de água. A Sabesp informou ainda que planeja investir R$ 1,2 bilhão até 2027 em novos projetos para reforçar a segurança hídrica do estado.
*Com informações de Valéria Luizetti
*Reportagem produzida com auxílio de IA
