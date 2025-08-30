Jovem Pan > Notícias > Brasil > Sabesp anuncia redução na retirada de água do Sistema Cantareira

Sabesp anuncia redução na retirada de água do Sistema Cantareira

Decisão, tomada em conjunto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), visa enfrentar o período de estiagem e garantir a segurança hídrica

  • Por Jovem Pan
  • 30/08/2025 10h21
LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO REPRESA/BAIXO/VOLUME - GERAL - A represa do Jaguari, em Jacareí (SP), começa a registrar queda no nível de suas águas devido à ausência de chuvas nas últimas semanas. O espelho d?água, que normalmente reflete a paisagem verde e montanhosa da região, já apresenta sinais de retração nas margens. O reservatório, que integra o Sistema Cantareira, é essencial para o abastecimento de milhões de pessoas. Especialistas alertam para a necessidade de monitoramento e uso consciente. 11/08/2025 - Foto: LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Sabesp anuncia a redução da retirada de água do Sistema Cantareira, um dos principais reservatórios que abastecem a região metropolitana

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou a redução da retirada de água do Sistema Cantareira, um dos principais reservatórios que abastecem a região metropolitana. A decisão, tomada em conjunto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), visa enfrentar o período de estiagem e garantir a segurança hídrica.

A nova cota de retirada de água, que entra em vigor em 1º de setembro, será de 27 metros cúbicos por segundo, uma diminuição em relação aos 31 metros cúbicos anteriormente. A medida foi tomada após o nível do reservatório cair para pouco mais de 35% de sua capacidade, classificando o sistema na categoria de “restrição”.

A resolução conjunta da ANA e da SP Águas estabeleceu quatro faixas operacionais para o Sistema Cantareira:

  • Normal: acima de 60%
  • Atenção: entre 40% e 60%
  • Restrição: entre 20% e 40%
  • Restrição Especial: abaixo de 20%
Além da redução da retirada, a Sabesp também está diminuindo a pressão da água na rede de distribuição durante a noite, das 21h às 5h, na grande São Paulo, com o objetivo de economizar 4 mil litros de água por segundo. Meuninho Oliveira, diretor de relações contratuais e institucionais da Sabesp, explicou que a medida é preventiva e que os moradores com caixas d’água de tamanho adequado podem não perceber a alteração.

O governo de São Paulo também anunciou a criação de um plano de contingência e o lançamento de campanhas de conscientização para incentivar a redução do consumo de água. A Sabesp informou ainda que planeja investir R$ 1,2 bilhão até 2027 em novos projetos para reforçar a segurança hídrica do estado.

*Com informações de Valéria Luizetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA

