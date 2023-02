São Paulo inicia vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a dois anos nesta quinta-feira

Cidade recebeu 768 mil doses da vacina contra a doença nesta terça-feira, 31, por parte dos programas Nacional e Estadual de Imunizações

Tânia Rêgo/Agência Brasil Cidade recebeu os imunizantes nesta terça-feira, 31



A cidade de São Paulo iniciará nesta quinta-feira, 2, a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), crianças de 5 a 11 anos imunizadas com as duas primeiras doses (D1 e D2) poderão receber a dose de reforço (D3). Nesta terça-feira, 31, a capital paulista recebeu 768 mil doses da vacina contra a Covid-19, entre Pfizer Baby e Pediátrica através dos programas Nacional e Estadual de Imunizações (PNI e PEI). Segundo o órgão, 37.175.745 pessoas foram vacinadas desde o início da vacinação. Até esta terça-feira, o município aplicou 32.019 doses em crianças de 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade com comorbidades, deficiência permanente, indígenas. Deste número, 24.810 foram primeiras doses e 7.209 da segunda, de acordo com o levantamento da SMS, que inclui “doses remanescentes para o público em geral dessa faixa etária que inscrito nas unidades de saúde para receber a chamada ‘xepa'”. Ainda de acordo com a pasta, 1.082.827 crianças e 5 a 11 anos foram imunizadas com a D1 (100% da cobertura vacinal) e 904.866 da D2 (83,5% da cobertura vacinal). Dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) deste ano, São Paulo tem 367.439 com idades entre 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. O número estimado de crianças com idades entre 5 a 11 anos para receber a D3 é de 812.426 crianças. A Prefeitura disponibiliza a plataforma Busca Saúde, onde os pais e responsáveis podem consultar endereço da unidade de saúde mais próxima de sua residência.