Tribunal de Justiça Militar de SP condena PM que pisou no pescoço de mulher negra durante abordagem

Reprodução/Jovem Pan News Tribunal de Justiça Militar de São Paulo condenou o policial que pisou no pescoço de uma mulher negra



Nesta terça-feira, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo condenou o policial que pisou no pescoço de uma mulher negra. O episódio foi em 2020, quando uma testemunha acabou gravando as imagens de uma abordagem policial na qual um dos agentes pisou no pescoço da mulher. Em primeira instância, os policiais haviam sido absolvidos. Mas na segunda instância houve a condenação dos PMs envolvidos. As penas variam entre um e dois anos e meio de reclusão. Especificamente, a pena é maior para o policial que foi o autor da violência contra a muher abordada. A defesa dos policiais ainda vai recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça.

