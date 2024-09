São Paulo lança concessão de parques na orla de Guarapiranga

Projeto prevê um investimento de 40 milhões de reais e a expectativa é de que o vencedor da licitação seja conhecido dentro de 60 dias

A Prefeitura de São Paulo publicou um edital no Diário Oficial do Município na última quinta-feira (12) visando a concessão da orla da Guarapiranga à iniciativa privada. O projeto prevê um investimento de 40 milhões de reais e a expectativa é de que o vencedor da licitação seja conhecido dentro de 60 dias. A gestão do prefeito Ricardo Nunes planeja conceder uma área que inclui seis parques já existentes e a criação de um novo parque do zero.

Os parques que serão revitalizados e mantidos pela iniciativa privada são: Parque Guarapiranga, Barragem de Guarapiranga, Parque Praia São Paulo Núcleo Praia do Sol, Parque Linear Castelo, Parque Linear 9 de Julho, Parque Linear São José e Parque Praia São Paulo Núcleo Atlântica. A concessão terá duração de 18 anos e inclui a implementação de trilhas ecológicas, áreas para piqueniques, decks de observação, torres e passarelas, entre outras melhorias.

A iniciativa visa atrair mais público para a região, revitalizando a área e investindo em áreas verdes, que são de grande importância para a cidade. A zona sul de São Paulo, onde se localiza a orla da Guarapiranga, tem enfrentado problemas de poluição do ar, com o céu frequentemente encoberto por fumaça. A criação e manutenção de novos parques são vistas como medidas favoráveis ao meio ambiente, e a prefeitura espera que o projeto se concretize em breve.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini

