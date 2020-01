SP: Morador de rua morre ao tentar se proteger da chuva

WILLIAN MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Ponto de ônibus na Avenida Rio Branco, região da rua Santa Ifigênia, na Capital



Um morador de rua de 22 anos morreu ao tomar uma descarga elétrica em um ponto de ônibus na madrugada desta quinta-feira, 9, em São Paulo.

O acidente ocorreu na altura do número 1.312 da Avenida Rio Branco, próximo à rua Santa Ifigênia, conhecido ponto comercial de eletrônicos da Capital. Segundo informou a Polícia Militar, o jovem tentava se abrigar da chuva por volta da 0h20, e foi eletrocutado ao escorregar e encostar em um poste de luz. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a homem, que foi encontrado já sem vida.

Temporada de chuvas

A chuva fez outra vítima na região metropolitana de São Paulo. Em Ferraz de Vasconcelos, uma mulher de 34 anos foi encontrada morta no leito do Córrego Ribeirão Itaim também na noite desta quarta. De acordo com informações da Defesa Civil, ela foi carregada pela enxurrada. A Prefeitura apura se há outro desaparecimento causado pelo temporal.

As buscas dos bombeiros por outros desaparecidos na zona leste da Capital foram interrompidas em razão das fortes chuvas. Desde terça-feira, 7, as equipes procuram por uma mulher que teria sido levada pelas águas para um piscinão próximo às avenidas Avenidas Bento Guelfi e Ragueb Chohfi. Os trabalhos devem ser retomados nesta quinta.

De acordo com os Bombeiros, a chuva desta quarta-feira causou 111 enchentes e inundações, 30 desabamentos e 69 quedas de árvore na Grande São Paulo. A previsão para a quinta é de mais chuva na região. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o dia terá muitas nuvens, aberturas de sol e temporais a tarde. A temperatura deve variar entre 20ºC e 29ºC.

A sexta-feira deve começar com temperaturas altas, mas no fim da tarde, as zonas de instabilidade provocam novamente chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. A mínima prevista é de 21°C; e a máxima, de 31°C.

* Com informações do Estadão Conteúdo.