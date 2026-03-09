São Paulo pode receber mais da metade da chuva prevista para março nos próximos quatro dias

Gabinete de Crise da Defesa Civil segue monitorando; cenário é de atenção para o estado paulista

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Há condições para transtornos nos próximos dias em São Paulo



A chuva que caiu nos últimos dias na Região Metropolitana de São Paulo provocou transtornos. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram mais de 180 registros de inundações e cinco chamados para desabamentos. No Aeroporto de Congonhas, inclusive, parte do muro cedeu com a força das águas.

Para os próximos dias, a previsão é de mais chuva. De acordo com meteorologistas da Climatempo, na Grande São Paulo choveu mais de 100 mm em 24 horas. Se a previsão se confirmar, entre os dias 9 e 13 de março, a capital paulista deve receber entre 100 mm e 140 mm de chuva. Os acumulados representam mais da metade da média prevista para o mês de março, que é de 229 mm.

Maria Clara Sassaki, especialista em meteorologia da Tempo OK, diz que há condições para transtornos nos próximos dias: “A expectativa é de que a passagem de uma frente fria traga precipitação fraca e persistente ao longo da semana. Os principais impactos estão associados ao solo encharcado e ao risco de escorregamento em áreas suscetíveis.”

O que tem provocado a chuva?

Vários sistemas têm atuado no Brasil de forma geral, mas, no Sul e no Sudeste, uma frente fria tem ajudado a alimentar as instabilidades. Segundo os meteorologistas da Climatempo, a tendência é de que a chuva comece a diminuir gradualmente a partir de sexta-feira.

Defesa Civil em Alerta

Diante do cenário, a Defesa Civil estadual montou, no final de semana, um gabinete de crise que deve permanecer vigente pelo menos até quarta-feira (11). Áreas do sudoeste, sul e leste do estado estão em alerta para temporais.

De acordo com o órgão, desde o início da Operação Chuvas, em dezembro de 2025, 21 mortes foram registradas. Duas delas ocorreram no último final de semana: uma em Sorocaba e outra em São Bernardo do Campo. Em ambas, as vítimas foram levadas pela enxurrada. Esta, inclusive, tem sido a causa da maioria das mortes pelas chuvas neste verão. Dos 21 óbitos, 11 foram por enxurradas.