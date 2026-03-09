Jovem Pan > Notícias > Brasil > São Paulo pode receber mais da metade da chuva prevista para março nos próximos quatro dias

São Paulo pode receber mais da metade da chuva prevista para março nos próximos quatro dias

Gabinete de Crise da Defesa Civil segue monitorando; cenário é de atenção para o estado paulista

  • Por Camila Yunes
  • 09/03/2026 21h56 - Atualizado em 09/03/2026 22h01
CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO chuva em são paulo Há condições para transtornos nos próximos dias em São Paulo

A chuva que caiu nos últimos dias na Região Metropolitana de São Paulo provocou transtornos. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram mais de 180 registros de inundações e cinco chamados para desabamentos. No Aeroporto de Congonhas, inclusive, parte do muro cedeu com a força das águas.

Para os próximos dias, a previsão é de mais chuva. De acordo com meteorologistas da Climatempo, na Grande São Paulo choveu mais de 100 mm em 24 horas. Se a previsão se confirmar, entre os dias 9 e 13 de março, a capital paulista deve receber entre 100 mm e 140 mm de chuva. Os acumulados representam mais da metade da média prevista para o mês de março, que é de 229 mm.

Maria Clara Sassaki, especialista em meteorologia da Tempo OK, diz que há condições para transtornos nos próximos dias: “A expectativa é de que a passagem de uma frente fria traga precipitação fraca e persistente ao longo da semana. Os principais impactos estão associados ao solo encharcado e ao risco de escorregamento em áreas suscetíveis.”

O que tem provocado a chuva?

Vários sistemas têm atuado no Brasil de forma geral, mas, no Sul e no Sudeste, uma frente fria tem ajudado a alimentar as instabilidades. Segundo os meteorologistas da Climatempo, a tendência é de que a chuva comece a diminuir gradualmente a partir de sexta-feira.

Defesa Civil em Alerta

Diante do cenário, a Defesa Civil estadual montou, no final de semana, um gabinete de crise que deve permanecer vigente pelo menos até quarta-feira (11). Áreas do sudoeste, sul e leste do estado estão em alerta para temporais.

De acordo com o órgão, desde o início da Operação Chuvas, em dezembro de 2025, 21 mortes foram registradas. Duas delas ocorreram no último final de semana: uma em Sorocaba e outra em São Bernardo do Campo. Em ambas, as vítimas foram levadas pela enxurrada. Esta, inclusive, tem sido a causa da maioria das mortes pelas chuvas neste verão. Dos 21 óbitos, 11 foram por enxurradas.

