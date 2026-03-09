Jovem Pan > Notícias > Brasil > Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas em São Paulo até quarta-feira

Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas em São Paulo até quarta-feira

Órgão informou que a previsão para os próximos dias é de tempestades, rajadas de vento e raios em diferentes regiões do estado

  • 09/03/2026 12h32 - Atualizado em 09/03/2026 12h38
EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Temporal que atingiu a cidade de São Paulo na tarde de domingo (8) provocou o transbordamento do Riacho do Iparanga e, consequentemente, a inundação da Avenida Ricardo Jafet, na zona sul Temporal que atingiu a cidade de São Paulo na tarde de domingo (8) provocou o transbordamento do Riacho do Iparanga e, consequentemente, a inundação da Avenida Ricardo Jafet, na zona sul

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas intensas em diversas regiões paulistas entre esta segunda-feira (9) e quarta-feira (11). O órgão mantém ativo um gabinete de crise, que funciona em formato remoto desde a última sexta-feira (6), para monitorar as condições meteorológicas, e informou que, caso a situação climática se agrave, a operação poderá passar para a modalidade presencial.

O quadro de instabilidade é provocado pela umidade proveniente do oceano e por sistemas atmosféricos que atuarão sobre o estado nos próximos dias. De acordo com a previsão divulgada pela Defesa Civil:

Segunda-feira (9): Há condições para pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A expectativa é de volumes expressivos de água, principalmente nas regiões do oeste paulista e no Vale do Paraíba;

Terça-feira (10): A entrada de ar mais frio vindo do mar causa a queda das temperaturas na maior parte de São Paulo. A partir do período da tarde, há previsão de chuvas isoladas, que também podem ser fortes e registrar descargas elétricas. As regiões sudoeste e leste permanecem em estado de atenção para temporais;

Quarta-feira (11): O tempo fica ainda mais instável devido à formação de uma área de baixa pressão no litoral da região Sudeste. A chuva passa a ser frequente, variando de moderada a forte intensidade, com raios e ventania. As áreas de maior atenção são o nordeste e o centro do estado, além da região metropolitana de São Paulo.

Monitoramento

A Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições meteorológicas e reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais

Defesa Civil mantém ativo um Gabinete de Crise, que funciona em formato remoto desde sexta-feira (6), para monitorar as condições meteorológicas

O gabinete de crise atua de forma integrada, reunindo diversos órgãos do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. Entre as instituições envolvidas estão o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Artesp, Sabesp, Arsesp, SP Águas, Fundo Social, além de concessionárias de energia elétrica e de distribuição de gás.

A Defesa Civil emitiu uma orientação para que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas de prevenção, já que o volume contínuo de chuvas eleva os riscos de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, exigindo cuidado redobrado em áreas de encosta.

