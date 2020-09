São Paulo pode ter 1 milhão de casos da Covid-19 até o dia 15

Centro de Contingência do novo coronavírus em SP tem projeção de 33 mil a 38 mil mortes pela doença no mesmo período

Rovena Rosa/Agência Brasil São Paulo pode bater 1 milhão de casos de coronavírus ainda em agosto



O Centro de Contingência do novo coronavírus em São Paulo informou que até o dia 15 de setembro o Estado deve ter entre 900 mil e 1 milhão de casos confirmados da Covid-19. O Centro também estima que na mesma data o Estado poderá acumular entre 33 mil e 38 mil mortes pela doença. Até o momento, são 826.331 casos, dos quais 11.956 foram contabilizados nas últimas 24 horas. Os óbitos somam, até agora, 30.673, sendo que 298 foram registrados de ontem para hoje. Os números colocam o Estado no topo do ranking de infectados no Brasil.

Do total de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 em São Paulo, 666.857 pessoas estão recuperadas, sendo 91.605 delas após internação. Há 4.916 pessoas internadas em estado grave em todo o estado, em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 6.460 que estão em leitos de enfermaria. A taxa de ocupação de leitos em unidades de terapia intensiva (UTI) está em 54% no estado e em 51,5% na Grande São Paulo, segundo informa a Secretaria Estadual de Saúde.

*Com Agência Brasil