Governo pode anunciar nesta semana reabertura de bares e restaurantes em São Paulo, diz Covas

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito Bruno Covas (PSDB) espera a reabertura de bares e restaurantes em São Paulo



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse nesta quarta-feira (24) esperar que a reabertura de bares e restaurantes na cidade seja anunciada na sexta-feira (26).

A expectativa da prefeitura é de que a capital paulista passe para a fase 3 (amarela) do plano de reabertura do governo de São Paulo, que permite, com restrições, o funcionamento de bares e restaurantes. A atualização será feita pela gestão do governador João Doria (PSDB) na sexta.

“Na sexta-feira, o governo deve apresentar uma nova reclassificação das regiões. A expectativa é que a cidade entre na fase 3, amarela, o que permite a reabertura por 6 horas por dia dos restaurantes. Claro que nunca deixaram de funcionar. Deve ter tido uma receita de 25% ou 30% do que tinham. Sabemos a dificuldade desse setor. A perspectiva é que eles voltem à atividade”, disse Covas em uma live do Itaú BBA.

De acordo com o plano do governo estadual, regiões na fase 3 podem reabrir restaurantes e bares com áreas ao ar livre. A atividade é limitada a 6 horas por dia e 40% de ocupação, no máximo. O plano ainda prevê a reabertura de salões de beleza e barbearias com as mesmas restrições.

Atualmente, a cidade de São Paulo está na fase 2, que permite o funcionamento de shopping centers, galerias, comércios e serviços com restrições. Não há nenhuma região no estado na fase 3 ou superior.

De acordo com dados do governo de São Paulo, o estado tem 238.822 casos de Covid-19 e 13.353 mortes.