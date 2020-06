SP tem novo recorde com registro de 9.347 casos da Covid-19 em 24h

Recorde foi registrado no dia em que o governo anunciou um plano de retomada das escolas estaduais

O estado de São Paulo bateu nesta quarta-feira (24) mais um recorde de casos do novo coronavírus registrados em um único dia, com a notificação de 9.347 nas últimas 24 horas. Com isso, alcançou um total 238.822 casos de Covid-19 desde o início da pandemia.

O estado contabilizou também 284 novos óbitos nas últimas 24 horas, somando agora 13.353 mortes por coronavírus. Segundo o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, os números estão dentro do cenário esperado pelo governo para junho.

Ainda nesta quarta, a gestão do governador João Doria (PSDB) apresentou um plano para a retomada das aulas no estado. De acordo com ele, o retorno das escolas estaduais deve acontecer no dia 8 de setembro e terá rodízio dos alunos. A proposta ainda prevê a alternância das aulas presenciais e virtuais.

Outros números de SP

Atualmente há 5.455 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTIs), em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, além de 8.547 internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado gira em torno de 65,4% e, na Grande São Paulo, a média está em 68,1%.

O total de pessoas curadas, após terem recebido alta médica, somou hoje 40.014.

A taxa de isolamento social registrada ontem (23) no estado foi em torno de 46%, enquanto na capital ela ficou em 47%. O governo paulista considera satisfatória taxas de isolamento acima de 55%.

*Com Agência Brasil