São Paulo recebe primeiro trem da Linha 17-Ouro do metrô

São Paulo recebeu, no domingo (8) o primeiro trem da Linha 17-Ouro do Metrô. A composição, que conta com cinco vagões, foi fabricada pela empresa BYD Skyrail, localizada na China. A entrega do trem foi resultado de uma operação que envolveu a colaboração entre o governo do Estado e diversas entidades municipais. Ao todo, a linha contará com 14 trens, que farão a conexão entre o Aeroporto de Congonhas e o Morumbi, integrando-se às Linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda. A nova Linha 17-Ouro será composta por oito estações, que incluem Congonhas, Jardim Aeroporto, Brooklin Paulista, Vereador José Diniz, Campo Belo, Vila Cordeiro, Chucri Zaidan e Morumbi. A expectativa é que a linha esteja totalmente operacional até o primeiro semestre de 2026, facilitando o deslocamento na região.

Com dimensões de 3,2 metros de largura e aproximadamente 30 metros de comprimento, cada trem terá capacidade para transportar até 616 passageiros. Além disso, as composições são equipadas com janelas panorâmicas, ar-condicionado, câmeras de segurança e um sistema de comunicação audiovisual, proporcionando conforto e segurança aos usuários. A operação da Linha 17-Ouro será automatizada, utilizando tecnologia avançada para controle de trens e sinalização.

