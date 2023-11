São Paulo reformula grade do Ensino Médio e aumenta carga horária de matemática e de português

Estudantes também terão mais aulas de física, geografia e história, além da inclusão da matéria de educação financeira; medida passa a valer a partir do ano que vem

O governo de São Paulo promoveu uma reformulação na grande do Ensino Médio nas escolas da rede estadual de ensino. As mudanças passam a valer a partir do ano que vem. Entre as modificações promovidas está no aumento das aulas de português e matemática, que serão elevadas em 60% e 70%, respectivamente. As aulas de português subirão de 10 aulas semanais para 16, enquanto as de matemática serão elevadas de 10 para 17. Os estudantes também terão mais aulas de física, geografia e história. Para que pudesse haver esse aumento na carga horária nas duas disciplinas, algumas delas tiveram redução, como artes, filosofia, sociologia, tecnologia, além da extinção completa das matérias eletivas. Além disso, alunos do oitavo e do nono ano do Ensino Fundamental, além dos estudantes do Ensino Médio, também terão aula de educação financeira. A proposta é atrelar o ensino aprendizagem com a realidade de cada aluno e também e de cada comunidade escolar. A meta é estabelecer um processo que não se limite a ensdinar o aluno a aplicar seu dinheiro, como também a não se endividar.

*Com informações do repórter David de Tarso