São Paulo registra a pior qualidade do ar do mundo, segundo pesquisa internacional

Previsão é que emergência para risco de incêndio se estenda até o próximo sábado; além da poluição, paulistanos também enfrentarão um clima quente e seco

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta máximo para incêndios em 48 municípios, com oito focos ativos em diferentes localidades



A situação da qualidade do ar em São Paulo e na região metropolitana é alarmante, com índices variando entre ruim e muito ruim. De acordo com o site IQAir, a capital paulista ocupa a posição de metrópole com a pior qualidade do ar do mundo, apresentando um índice de 160. Essa marca supera a de cidades como Ho Chi Minh e Lahore, evidenciando a gravidade do problema. Estudos das estações de monitoramento revelam que locais como Carapicuíba, Itaim Paulista e Osasco estão com qualidade do ar classificada como muito ruim. Em contrapartida, áreas como Ibirapuera e Interlagos apresentam níveis ruins, enquanto apenas Itaquera e Mooca se destacam com qualidade do ar considerada boa. Essa variação acentua a preocupação com a saúde da população. A deterioração da qualidade do ar pode ter consequências sérias, especialmente para pessoas com doenças pulmonares e cardiovasculares, que podem ver seus sintomas agravados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em resposta a essa situação, a Defesa Civil do estado emitiu um alerta máximo para incêndios em 48 municípios, com oito focos ativos em diferentes localidades. A previsão é de que a emergência para risco de incêndio se estenda até o próximo sábado, dia 14. Além da poluição, os paulistanos também enfrentarão um clima quente e seco. As temperaturas podem atingir até 33 °C nesta segunda-feira, 9 de setembro, e a expectativa é de que esse calor persista nos dias seguintes. A combinação de altas temperaturas e baixa umidade do ar pode intensificar os problemas de saúde relacionados à poluição, exigindo atenção redobrada da população.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA