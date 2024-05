São Paulo registra dia mais frio do ano com temperatura de 14ºC

Chegada de uma frente fria e de uma massa de ar polar causou a queda brusca, contrastando com o tempo quente enfrentado pelos paulistas nas últimas semanas

A cidade de São Paulo teve neste domingo (26) o dia mais frio do ano, com a temperatura chegando a 14ºC às 5h, de acordo com o Inmet. A menor temperatura registrada até então em 2024 havia sido 14,2°C, em abril. A máxima do dia foi de 17ºC. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) já havia apontado a tarde mais fria do ano na cidade, com máxima média de 16,4°C. O clima frio e chuvoso contribuiu para a sensação de frio ao longo do dia. A chegada de uma frente fria e uma massa de ar polar ao Estado causou a queda brusca de temperatura, contrastando com o tempo quente enfrentado pelos paulistas nas últimas semanas. Em Campos do Jordão, a temperatura chegou a 10,5ºC pela manhã. A máxima foi de 13,2ºC.

