São Paulo registra mais de 720 km de trânsito lento na manhã desta quinta-feira

Rodízio de veículos foi suspenso durante todo o dia por causa da paralisação dos metroviários

Foto: SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Zona oeste registra o maior engarrafamento, com lentidão de 174km, segundo a CET



A cidade de São Paulo registra 726 km de trânsito na manhã desta quinta-feira, 23, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apontadas às 10h30. O número é a soma das lentidões em todas as regiões da capital paulista. O maior engarrafamento foi registrado na zona oeste, com 174 km, seguida da zona leste, com 172 km. Demais regiões também ultrapassaram a casa dos 100 km no mesmo momento: zona sul, 167 km; zona norte, 109 km; e centro, 104 km. A situação foi provocada pela suspensão do rodízio de veículos durante todo o dia, informado na noite desta terça-feira, em função da greve dos metroviários.