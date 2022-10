São Paulo registra manifestações na Marginal Tietê e em rodovias

Protestos foram registrados na Marginal Tietê, Rodoanel Mário Covas e Regis Bittencourt

IGOR DO VALE/ESTADÃO CONTEÚDO Grupos de caminhoneiros estão se mobilizando e fechando rodovias pelo Brasil



São Paulo registrou nesta segunda-feira, 31, novas manifestações contra o resultado das eleições 2022. Os protestos foram registrados na Marginal Tietê, Rodoanel Mário Covas e Régis Bittencourt. De acordo com a CET, uma manifestação foi confirmada por volta das 15h33 na Marginal Tietê, na Ponte das Bandeiras, sentido Rodovia Ayrton Senna. Eles ocuparam todas as faixas. Segundo a CET, uma das faixas foi liberada. A SPMar informou a Jovem Pan que um grupo de aproximadamente 30 veículos interditou o trecho sul do Rodoanel Mario Covas, na altura do km 74, em São Bernardo, desde o início da tarde, no sentido Raposo Tavares. O grupo as faixas 2 e 3, deixando apenas uma em circulação. De acordo com a SPMar, o grupo liberou a faixa 2 por volta das 14h25. Houve congestionamento de 2 km, até o km 76. Uma das faixas segue ocupada, mas segundo a concessionária não há congestionamento. Segundo a SPMar, o grupo alegou que o motivo da manifestação são as eleições. Na Rodovia Régis Bittencourt está parcialmente interditada por conta de outro protesto. O bloqueio ocorre no km 280,5, em Embu das Artes, sentido São Paulo. Grupos de caminhoneiros estão se mobilizando e fechando rodovias em diferentes locais após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram registrados 211 pontos de paralisação 16 Estados.