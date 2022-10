‘Entendo o desespero’, diz Constantino sobre protestos de caminhoneiros após derrota de Bolsonaro

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o resultado das eleições

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Caminhoneiros bloqueiam os dois sentidos da Rodovia Anhanguera no trecho de Limeira, em protesto ao resultado das eleições 2022



Grupos de caminhoneiros protestam e bloqueiam rodovias do país após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais. O resultado foi divulgado na noite de domingo, 30, e, horas depois, começaram as manifestações. Até o momento, foram registrados mais de 200 pontos de paralisação em 16 Estados. Dentre eles, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 31. O comentarista Rodrigo Constantino disse que o “desespero” dos caminhoneiros é compreensível com a vitória de Lula para à Presidência da República. “Não é uma tarde muito boa, não é um dia muito para quem é patriota e valoriza a decência. Os traficantes, os marginais e os ditadores comunistas estão em festa. Não sei o desfecho dos caminhoneiros, mas entendo o desespero de quem está vendo o que foi uma eleição para dizer o mínimo ‘manipulada’. Manipulada por um sistema que não conseguiu esconder muito que tinha preferência por um certo candidato. Já vimos muitas máscaras caindo e olha que passaram só algumas horas do resultado. Aqueles companheiros ditadores que tiveram que ficar escondidos durante a campanha, que a gente não podia nem lembrar do elo, já estão todos parabenizando Lula”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 31: