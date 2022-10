Romeiros retornam a Aparecida e lotam Santuário Nacional após 2 anos de restrições na pandemia

Em seu discurso tradicional, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, falou sobre a fome, a importância do voto e fez um apelo por fraternidade

Reprodução/Twitter @leonicolini_ Romeiros fazem preces no interior da Capela de Velas do Santuário Nacional, em Aparecida, interior de São Paulo, nesta quarta-feira, 12



Como parte das tradições do Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, milhares de fiéis vão ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira, 12. Após dois anos com restrições por causa da pandemia de Covid-19, a expectativa é de grande movimento durante todo dia na Basílica Histórica, que pode ser visitada das 6h às 19h, com previsão de sete missas e atividades tradicionais, como a alvorada e a procissão. Desde a madrugada, o fluxo de romeiros é intenso no monumento católico que pode receber até 35 mil pessoas por missa, ao contrário do ano passado, quando o público foi limitado a 2,5 mil fiéis em cada cerimônia. O Santuário Nacional irá acolher os romeiros ao longo de toda a semana e existe a previsão de que o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) participe de uma das missas de celebração do 12 de outubro. A passagem pelo nicho que abriga a imagem de Nossa Senhora Aparecida está aberta desde a madrugada desta quarta para apreciação dos fiéis, assim como a Capela das Velas, ambos com longas filas de espera para visitação.

Por volta das 9h da manhã, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, fez seu discurso tradicional e falou sobre a importância do voto: “Cidadania que vamos vivendo também votando. É necessário exercer esse direito e poder do povo, a exemplo de Maria e José em Belém, se alistando no recenseamento do próprio império”. O religioso também fez uma alusão ao avanço da fome no país e pediu fraternidade na sociedade: “Escutar Deus, mas escutar também o clamor do povo. Porque ela escutou muito bem no Evangelho. Eles não têm mais vinho. No nosso caso, faltando pão, faltando paz, faltando fraternidade. Esses são os vinhos que todos nós precisamos nos dias de hoje”. Confira abaixo a programação completa do Santuário Nacional: