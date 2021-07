São Paulo registra primeiro caso da variante Delta do coronavírus

Segundo a Prefeitura da capital, infectado é um homem de 45 anos que já está sendo acompanhado por uma Unidade Básica de Saúde

A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso da variante Delta do coronavírus. A informação foi divulgada pela Prefeitura da capital através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta segunda-feira, 5. O infectado é um homem de 45 anos que testou positivo e está sendo monitorado por uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da região em que vive. A SMS disse ainda que outras três pessoas da família do infectado, sendo elas mulher, enteado e filho, estão sendo acompanhadas pela mesma UBS. Em nota, a prefeitura informou que, em parceria com o Governo do Estado, encaminha “parte das amostras de exames RT-PCR” para o Instituto Butantan, que analisa o material para identificar cepas que circulam no município.

Originalmente, essa variante foi identificada na Índia, recebendo a nomenclatura Delta após uma determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Apesar de ser a primeira infecção na capital, o Estado de São Paulo já havia registrado casos dessa variante. Ele foi identificado em um homem que desembarcou no Aeroporto de Guarulhos em 22 de maio e seguiu viagem para o Rio de Janeiro. Ainda nessa segunda, a Prefeitura antecipou para quinta-feira, 8, a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 39 anos. A estimativa é imunizar 143 mil moradores da capital paulista. Mais cedo, a prefeitura já havia anunciado a antecipação da imunização de pessoas de 40 anos para esta quarta-feira, 7. Já na sexta e no sábado está prevista a repescagem para as faixas etárias de 40 e 41 anos.