São Paulo registra recorde de frio com menor temperatura em 5 anos

Durante a madrugada, em Engenheiro Marsilac e Capela do Socorro, no extremo sul da capital paulista, termômetros marcaram -3 °C e -2°C, respectivamente

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/07/2021 Madrugada do dia 30 de julho foi a mais fria do ano em São Paulo desde 13 de junho de 2016



Segundo o Climatempo, a madrugada desta sexta-feira, dia 30, foi a mais fria do ano na capital paulista desde 13 de junho de 2016. Termômetros do mirante de Santana, na zona norte de São Paulo, ponto mais alto da cidade, registraram 4,3ºC durante a noite. Apesar disso, no extremo da Zona Sul, devido a proximidade com a Serra do Mar e as represas Billings e Guarapiranga, os bairros de Engenheiro Marsilac e Capela do Socorro bateram recordes negativos de temperatura, com -3°C e -2°C, respectivamente. Em alguns pontos da cidade, foram formadas geadas. Esse fenômeno ocorre após a chegada de uma massa de ar polar que também atingiu outros Estados do Brasil. A expectativa para o final de semana é que os termômetros aumentem gradativamente em São Paulo, apesar do inverno ainda se manter rigoroso.