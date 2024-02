São Paulo sanciona Lei do Zoneamento com veto a prédios mais altos

Representantes do setor imobiliário veem o veto com preocupação, sob o argumento de que a limitação de altura pode reduzir a oferta de moradias

ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, durante o velório de Abilio Diniz



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sancionou nesta terça-feira, 19, a revisão da Lei do Zoneamento, porém vetou 58 pontos do projeto aprovado pela Câmara de Vereadores, incluindo um trecho sobre a altura de prédios. Um dos pontos vetados permitia a construção de edifícios mais altos na zona mista (ZM), áreas que combinam uso residencial e não residencial, com predominância residencial, segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SEMUL). A proposta original aumentaria a altura máxima permitida na ZM de 28 para 42 metros, o que possibilitaria a construção de mais apartamentos em um mesmo edifício. Representantes do setor imobiliário veem o veto com preocupação, argumentando que a limitação de altura pode reduzir a oferta de moradias, especialmente nas regiões onde é difícil encontrar áreas disponíveis para construção de prédios. Por outro lado, a nova lei do zoneamento traz pontos positivos, como a antecipação do aumento do potencial construtivo em áreas de expansão dos corredores de ônibus e metrô, o que facilitará o crescimento regional e a reestruturação da rede de mobilidade.

