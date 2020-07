A taxa de letalidade está em 5,1%; número de recuperados está em 162.851

Daniel Castelo Branco/Estadão Conteúdo As projeções do Governo do Estado de São Paulo para a primeira quinzena de julho está entre 335.000 e 470.000 casos



O Estado de São Paulo tem nesta quinta-feira (2) 302.179 casos confirmados da Covid-19 e 15.351 óbitos — uma alta de 3,1% e 2,1%, respectivamente, em relação ao dia anterior. A taxa de letalidade está em 5,1%. O índice de ocupação das UTIs, no Estado, está em 64,1%. Na Grande São Paulo, 64,7%.

Entre os internados, tanto confirmados quanto suspeitos, estão 5.622 em UTI e 8.331 em enfermarias. O número de recuperados está em 162.851. As projeções do Governo do Estado de São Paulo para a primeira quinzena de julho está entre 335.000 e 470.000 casos e 18.000 e 23.000 óbitos.

Nesta quinta-feira, o Centro de Contingência também orientou que a cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, reveja a retomada em virtude da piora dos números em relação ao novo coronavírus nos últimos dias e volte para a Fase 1 – Vermelha do Plano São Paulo.