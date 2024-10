São Paulo tem expectativa de queda de temperaturas e frente fria em outubro

Previsão para a sexta-feira (4) indica um dia ensolarado, com temperaturas variando entre 12°C e 27°C, sem expectativa de chuvas e com umidade relativa do ar baixa

Setembro inicia em São Paulo com a expectativa de uma nova frente fria. Após um breve período de temperaturas elevadas, uma massa de ar frio proveniente do Sul do Brasil deverá provocar uma queda nas temperaturas na região metropolitana durante o final de semana, conforme informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). No primeiro dia do mês, a cidade registrou uma significativa variação térmica, com mínimas de 4,5°C e máximas alcançando 25°C. A previsão para a sexta-feira indica um dia ensolarado, com temperaturas variando entre 12°C e 27°C, sem expectativa de chuvas e com umidade relativa do ar baixa.

O sábado trará a influência da frente fria, que provocará chuvas no Sul do país, embora não se espere grandes volumes de precipitação em São Paulo. O final de semana começará com mínimas de 14°C e máximas de 26°C, mas a temperatura deve cair à noite, com possibilidade de garoa. O domingo promete ser ainda mais frio, com mínimas de 13°C e máximas de apenas 16°C, acentuando a sensação de frio devido ao vento. Na segunda-feira, as temperaturas continuarão baixas, com mínimas em torno de 13°C e máximas de 17°C. A partir de terça-feira, no entanto, as temperaturas devem começar a subir gradativamente, trazendo um alívio ao frio intenso. A frente fria já está se deslocando pela região Sul, onde são esperadas chuvas e trovoadas. Após esses eventos, uma nova massa de ar frio poderá provocar uma queda acentuada nas temperaturas, com possibilidade de geadas entre domingo e segunda-feira no Sul. Enquanto isso, o restante do Brasil permanece sob a influência de uma massa de ar seco, com alertas de baixa umidade na região central do país.

